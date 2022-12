Rabobank: Amerikaanse inflatie bemoedigend Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De ontwikkeling in de inflatie in de Verenigde Staten in november is hoopgevend. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News. "De beweging van de inflatie is op maandbasis omlaag. De woonlasten laten een afnemende stijging zien naar nu 0,6 procent op maandbasis, en dat is doorgaans de post die het langste doorwerkt in de kerninflatie. Dit lijkt een signaal dat het beleid van de Federal Reserve vruchten begin af te werpen", aldus Marey. Voor het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag is het cijfer van vandaag geen factor die het besluit nog kan beïnvloeden. "Maar als de cijfers die hierna volgen de vandaag getoonde trend bevestigen, dan kan de Fed op 1 februari met een redelijk gerust hart kiezen voor een verhoging met 25 basispunten", aldus de marktanalist. Voor morgen wordt een verhoging door de Fed met 50 basispunten verwacht. De euro noteerde dinsdag kort na publicatie van het Amerikaanse banenrapport over november 0,8 procent hoger op 1,0653 dollar. Bron: ABM Financial News

