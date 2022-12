"ECB kan verrassen met renteverhoging van 75 punten"

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank verhoogt de belangrijkste rente komende donderdag naar verwachting met 50 basispunten, maar kan verrassen met een verhoging van 75 punten.

"Het zou zomaar eens het konijn uit de hoge hoed kunnen worden, aangezien de ECB de laatste tijd wat meer hawkish klinkt", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Volgens Derks is de inflatie in de eurozone nog steeds veel te hoog en is de economie nog niet in een recessie beland.

"Dat is een reden waarom de ECB ervoor zou kunnen kiezen de rem nog even stevig in te trappen, om later in 2023 de teugels wat te kunnen laten vieren", stelt de marktkenner.

Mocht Lagarde een kerstverrassing in petto hebben, met een verhoging van 75 punten, dan kan de euro/dollar "voor de kerst nieuwe hoogtepunten gaan neerzetten" en kan de 1,06 dollar sneuvelen, denkt Derks. De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0542.

Ook marktanalist Thomas Mayer van Flossbach von Storch Research Institute ziet geen enkele reden om te verwachten dat de ECB zijn renteverhogingen zal vertragen, aangezien de centrale bank erg achter loopt op de inflatiecurve. Daarom verwacht Mayer een renteverhoging van 75 basispunten.

"Aangezien ik de kerninflatie in de nabije toekomst niet zie dalen, schat ik dat de beleidsrente minstens 5 procent zou moeten bereiken", aldus de marktkenner. In november kwam de inflatie uit op 10 procent in de eurozone en den kerninflatie op 5 procent.

Momenteel rekent de markt op een terminal rate, oftewel het renteniveau waarop de ECB stopt met verhogen, van net onder de 3 procent, volgens Barclays. En dat is niet bepaald agressief, omdat de inflatie een groot deel van het komende jaar ook boven de doelstelling van de ECB van 2 procent zal blijven, verwacht de Britse bank.

Economen van Berenberg waarschuwen juist dat 2,50 procent voor de beleidsrente voldoende is en dat alles erboven te ver gaat. Berenberg is van mening dat de ECB de inflatiedruk overschat, waardoor de kans op een onnodig diepe of langdurige recessie groter wordt. Momenteel staat de beleidsrente op 2,00 procent.

Econoom Luc Aben Van Lanschot Kempen wijst niet alleen naar het rentebesluit, maar ook naar het opkoopprogramma van obligaties. ECB-voorzitter Christine Lagarde zei bij het vorige rentebesluit dat hier in december naar gekeken zal worden.

"Op dit moment koopt ‘Frankfurt’ net zoveel obligaties als er in de portefeuille vervallen, zodat de balans netjes op peil blijft. In navolging van de Fed wil de ECB op enig moment die balans echter gaan afbouwen en zo de aanwezige geldhoeveelheid verkrappen", legt Aben uit.

"Zoals steeds binnen de ECB leidt dit tot discussies, precies op de breuklijn tussen noordelijk en zuidelijk Europa", volgens de econoom, "maar omdat er aan twee knoppen gedraaid moet worden, ligt een compromis voor de hand: enerzijds een renteverhoging van ‘slechts’ 50 basispunten, anderzijds een concrete aankondiging om minder vervallende obligaties te zullen herinvesteren vanaf 2023", voorspelt Aben.

De Europese Centrale Bank maakt donderdag om 14:15 uur het rentebesluit bekend en een half uur later begint voorzitter Lagarde aan haar toelichting.