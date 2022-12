Teleurstellende outlook Eli Lilly Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft dinsdag een teleurstellende outlook voor 2023 gepresenteerd, waarna het aandeel in de voorbeurshandel op Wall Street 2 procent daalde. De Amerikaanse farmaceut rekent voor komend jaar op een winst per aandeel van 7,65 tot 7,85 dollar en een aangepaste winst van 8,10 tot 8,30 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspellen een aangepaste winst per aandeel van 9,16 dollar. Over de omzet in 2023 is Eli Lilly wel positiever dan de markt, die rekent op 30,2 miljard dollar. De farmaceut zelf mikt op 30,3 tot 30,8 miljard dollar. "We geloven dat we het potentieel hebben om tot ten minste 2030 een volume gedreven omzetgroei van het hoogste niveau te realiseren met baanbrekende medicijnen", zei financieel directeur Anat Ashkenazi in een toelichting. Eli Lilly verwacht dat de onderzoeks- en ontwikkelingskosten (R&D) in 2023 uitkomen op 8,2 tot 8,4 miljard dollar en verwacht tot vier nieuwe medicijnen te lanceren, waaronder een middel tegen obesitas. De outlook voor 2022 werd dinsdag gehandhaafd. Eli Lilly verwacht nog steeds een omzet van 28,5 miljard tot 29 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 7,70 tot 7,85 dollar. Bron: ABM Financial News

