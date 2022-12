United Airlines plaatst grote order bij Boeing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) United Airlines heeft bij vliegtuigbouwer Boeing een order voor 100 787-toestellen geplaatst. Dit maakten de ondernemingen dinsdag bekend, zonder financieel in detail te treden. De order ging vergezeld van de optie voor nog eens 100 van deze toestellen. Het is daarmee de grootste order die Boeing tot nog toe ontving voor de 787 Dreamliner. Naast de 787-toestellen, bestelde United ook 100 737 Max-vliegtuigen, waarmee het 44 opties lichtte en 56 nieuwe orders plaatste. Bron: ABM Financial News

