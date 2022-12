Wall Street hoger in aanloop naar cruciale inflatiedata Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vooralsnog een groene opening tegemoet, in afwachting van cruciale inflatiedata uit de Verenigde Staten. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,5 procent hoger, net als die op de Dow Jones index en Nasdaq. "Per saldo verwachten we een Amerikaans inflatiecijfer voor de maand november van 7,3 procent, net onder de 7,7 procent van oktober. Beleggers zullen vooral oog hebben voor het maand-op-maandverloop. Speurend naar signalen dat het prijsmomentum afzwakt", aldus econoom Luc Aben Van Lanschot Kempen. Voor de kerninflatie wordt gerekend op 6,1 procent. Dat was 6,3 procent een maand eerder. Woensdag volgt het besluit van de Federal Reserve om de rente verder te verhogen, vermoedelijk met 50 basispunten tot een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets denkt dat de Amerikaanse inflatiecijfers die dinsdag verschijnen daar geen verandering in zullen brengen. Volgens Deutsche Bank zijn er maar weinig dagen zo belangrijk als vandaag en morgen, met de consumentenprijzen en het rentebesluit van de Fed, die het verschil kunnen maken tussen een kerstrally en een kerstdomper op de aandelenmarkten. Op macro-economisch vlak is het dinsdag verder vrij rustig. Later vanmiddag komt de OPEC met zijn maandrapport. De olieprijs stijgt vanmiddag een procent, na een plus van 3 procent op maandag. De euro/dollar handelt rond lunchtijd licht hoger op 1,0545. De Amerikaanse tienjaarsrente is gedaald tot onder de 3,60 procent voorafgaand aan het inflatierapport uit de VS. Bedrijfsnieuws Oracle gaat dinsdag een 3 procent hogere opening tegemoet, nadat het softwarebedrijf maandag nabeurs de boeken opende. De resultaten over het afgelopen kwartaal waren beter dan verwacht, waarbij Oracle vooral kon profiteren van zijn clouddiensten. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 won 1,4 procent op 3.990,56 punten, de Dow Jones index steeg 1,6 procent op 34.005,04 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger bij een stand van 11.143,74 punten. Bron: ABM Financial News

