BofAm: beleggers positiever over Europese aandelen

(ABM FN-Dow Jones) Op de korte termijn zijn beleggers negatief over Europese aandelen, maar op de middellange termijn is het plaatje rooskleuriger. Dit blijkt dinsdag uit een nieuwe enquête van Bank of America.

Op korte termijn rekent 88 procent op een neerwaartse trend voor de winst per aandeel van Europese bedrijven, als reactie op een groeivertraging in combinatie met margedruk. Dat was een maand geleden nog 83 procent, aldus Bank of America.

Bijna driekwart verwacht dat de aandelenrally spoedig voorbij is en ruim een kwart vindt Europese aandelen momenteel overgewaardeerd.

Op de middellange termijn zijn beleggers evenwel positiever, aldus Bank of America, waarbij 42 procent rekent op een opwaarts potentieel van 5 procent voor Europese aandelen in de komende 12 maanden. Sinds maart van dit jaar waren beleggers niet meer zo positief, volgens de analisten.

Kijkend naar de afzonderlijke sectoren, verwacht 36 procent van de beleggers dat defensieve aandelen beter zullen presteren dan cyclische, terwijl verzekeraars en farmabedrijven favoriet blijven, gevolgd door aandelen in de voedsel- en drankenindustrie. Over energie-aandelen en banken zijn beleggers minder positief geworden. Nog maar 6 procent is overwogen in energie-aandelen, waar dat een maand geleden nog 26 procent was. Bij de financials daalde dit percentage van 17 tot 4 procent.

Verder is de detailhandel nu de minst geliefde sector, waar dat een maand geleden nog vastgoed was, aldus Bank of America.

Opvallend is verder dat minder beleggers rekenen op een mondiale recessie, 68 procent, tegen 77 procent een maand geleden, terwijl het optimisme over de Chinese groei is toegenomen, van 20 naar 44 procent.

Eén van de belangrijkste thema's in de komende 12 maanden wordt een afkoelende inflatie, aldus Bank of America.