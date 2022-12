Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over november. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 439,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 14.426,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,6 procent met een stand van 6.689,06 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.464,42 punten. "Beleggers nemen vooruitlopend op de belangrijke cijfers geen grote posities in", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. De Amerikanen publiceren vanmiddag de inflatiedata over november, waarbij voor de kerninflatie op jaarbasis 6,1 procent wordt verwacht. In oktober was dit 6,3 procent. Op maandbasis ligt de verwachting op 0,3 procent, gelijk aan oktober. Voor de algemene inflatie wordt op maandbasis uitgegaan van eveneens 0,3 procent tegen 0,4 procent in oktober, en op jaarbasis van 7,3 procent tegen 7,7 procent. "Het is belangrijk om te onthouden dat het inflatiecijfer van vandaag niet het plan van de Federal Reserve verandert om woensdag de rente te verhogen met 50 basispunten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Duitsland bevestigde vanochtend de daling van de inflatie in november naar 10,0 procent op jaarbasis. De Duitse ZEW-verwachtingsindex daalde conform verwachting naar 23,3 negatief. Daarmee deed de index het beter dan verwacht. De Britten zagen de werkloosheid in oktober op 3,7 procent uitkomen, 0,1 procentpunt meer dan een kwartaal eerder. Olie werd dinsdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 74,19 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 79,26 dollar werd betaald, een stijging van 1,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0530. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0555 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0537 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deutsche Lufthansa heeft dinsdag de winstverwachting voor 2022 verhoogd, omdat de vraag naar vliegreizen sterk aantrekt. De koers van het aandeel noteerde 3,7 procent hoger. In Parijs noteerden tien aandelenkoersen lager, onder aanvoering van die van Thales, die 2,8 procent inleverde. STMicroelectronics zag de koers met bijna 3 procent oplopen. De halfgeleidersector deed het sowieso goed. In Amsterdam wonnen de koersen van de aandelen van ASML en ASMI 2,0 en 1,3 procent. In Frankfurt noteerden acht hoofdaandelen lager in koers, maar hier waren alle minnen kleiner dan een procent. Sterkste stijger was hier de koers van het aandeel Adidas, dat 2,4 procent steeg. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. De S&P 500 won maandag 1,4 procent op 3.990,56 punten, de Dow Jones index steeg 1,6 procent op 34.005,04 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger bij een stand van 11.143,74 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.