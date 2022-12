Fed verhoogt rente vermoedelijk met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve verhoogt de rente komende woensdag vermoedelijk met 50 basispunten, nadat de federal funds rate in de vier rentebesluiten hiervoor met 75 basispunten omhoog ging. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets denkt dat de Amerikaanse inflatiecijfers van november die dinsdag verschijnen daar geen verandering in zullen brengen. De belangrijkste rente van de Fed staat momenteel op 3,75 tot 4,00 procent. "Als de inflatie verder is afgekoeld, dan kan een verhoging van 25 basispunten het basisscenario worden in januari", aldus Hewson. Ook econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen rekent op een verhoging van 50 basispunten. "Dus inderdaad een lager tempo, maar nog steeds vastberaden. Stappen met 75 basispunten tegelijk zijn nu eenmaal uitzonderlijk, zeker als het een hele reeks betreft", aldus de marktkenner. Maar Fed-voorzitter Jerome Powell zal volgens Aben ook benadrukken "dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het afremmen van de economie. Nieuwe inschattingen van individuele bestuursleden voor de groei, de inflatie, de werkloosheid en het renteverloop zullen die strenge toon ondersteunen", verwacht de econoom. Financiële markten rekenen er momenteel op dat halverwege 2023 een piekrente van 5 procent wordt bereikt, "om vervolgens weer af te glijden naar 4,25 procent in de eerste maand van 2024", aldus Aben, met daarbij het onderliggende uitgangspunt dat de inflatie volgend jaar afkoelt tot iets onder de 3 procent. "Dit zijn beide gewaagde aannames", meent de econoom. Marktanalist Philip Marey van Rabobank waarschuwt dat sommige beleggers zich te snel rijk rekenen. Zij denken dat de Fed volgend jaar de rente weer zal gaan verlagen, maar Marey verwacht niet dat de centrale bank net als in de jaren 80 de fout maakt om de rente te snel weer te verlagen. Ook Bank of America denkt dat de markt mogelijk te vroeg juicht. Volgens de Amerikaanse bank zijn de belangrijkste vragen voor komend jaar: hoeveel koelt de inflatie af en hoeveel moet deze afkoelen voor de Fed stopt met zijn monetaire verkrapping. Daarom wordt de nieuwe dot plot met renteverwachtingen van de individuele bankiers woensdag belangrijk. De vorige dot plot, uit september, liet een zogeheten terminal rate zien van 4,5 tot 4,75 procent in 2023. "Mocht de [nieuwe] dot plot van de bank een eindrente van 5 procent of hoger aangeven, waarmee Fed-leden dus tegen de verwachting van kleinere rentestappen ingaan, dan zou de dollar op korte termijn wat sterker kunnen worden", volgens analisten van Ebury. De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0529. De Federal Reserve maakt woensdagavond om 20:00 uur het rentebesluit bekend, met daarbij de dot plot en nieuwe economische ramingen. Om 20:30 uur volgt een toelichting van voorzitter Jerome Powell. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.