Valuta: euro wacht op inflatie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rondom 1,0535 dollar in afwachting van de diverse rentebesluiten die deze week vallen en waarvan die van de Federal Reserve van woensdag en de Europese Centrale Bank op donderdag verreweg de belangrijkste zijn. "Het hangt vandaag af van de inflatiecijfers van de Verenigde Staten over november", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Als de kerninflatie op jaarbasis lager uitvalt dan verwacht dat voorzien wij een opleving van de euro ten opzichte van de dollar, omdat de markt er dan rekening mee houdt dat de Federal Reserve na het besluit van aanstaande woensdag kan overwegen om bij het eerste rentebesluit in 2023 voor een verhoging van 25 in plaats van 50 basispunten te kiezen", aldus Van der Meer. De Amerikanen publiceren vanmiddag de inflatiedata over november, waarbij voor de kerninflatie op jaarbasis 6,1 procent wordt verwacht. In oktober was dit 6,3 procent. Op maandbasis ligt de verwachting voor deze inflatie op 0,3 procent, gelijk aan oktober. Voor de algemene inflatie wordt op maandbasis uitgegaan van eveneens 0,3 procent tegen 0,4 procent in oktober, en op jaarbasis van 7,3 procent tegen 7,7 procent. Na vanmiddag verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Fed, dat woensdagavond valt. Dat gaat verder gepaard met de zogeheten dot plot, een renteverwachting van de bestuurders van de Fed, en wordt daarna gevolgd door een toelichting door voorzitter Jerome Powell. Duitsland bevestigde vanochtend de daling van de inflatie in november naar 10,0 procent op jaarbasis. De Duitse ZEW-verwachtingsindex daalde conform verwachting naar 23,3 negatief. Daarmee deed de index het beter dan verwacht. De Britten zagen de werkloosheid in oktober op 3,7 procent uitkomen, 0,1 procentpunt meer dan een kwartaal eerder. De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0535 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8587 Britse pond. Het Britse pond won nog geen 0,1 procent en noteerde op 1,2268 dollar. Bron: ABM Financial News

