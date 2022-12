Chippers aan kop in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 724,94 punten. Beleggers zijn vooral in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat vanmiddag verschijnt. Voor november wordt een inflatie voorzien van 7,3 procent tegen 7,7 procent in oktober. "Beleggers rekenen op een meevallende inflatie", aldus investment manager Simon Wiersma van ING, wijzend op de verwachtingen die enkele Amerikaanse grootbanken op maandag naar buiten brachten. "In het meest positieve geval, wanneer de inflatie onder de 6,9 procent uit zou komen, zou de S&P 500-index wel eens 10 procent kunnen stijgen", zo stelde Wiersma. Bij een inflatiecijfer hoger dan 7,5 procent, dan wordt rekening gehouden met een koersdaling van 5 procent. "Beleggers nemen vooruitlopend op de belangrijke cijfers geen grote posities in", concludeerde Wiersma. "Het is belangrijk om te onthouden dat het inflatiecijfer van vandaag niet het plan van de Federal Reserve verandert om woensdag de rente te verhogen met 50 basispunten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Wel kan het cijfer een belangrijke indicatie geven over wat er volgend jaar wordt besloten. "Als de inflatie verder afkoelt, dan kan een renteverhoging met 25 basispunten het basisscenario worden, terwijl een sterk cijfer zal zorgen voor een grotere kans op een verhoging met 50 basispunten." Op donderdag volgen de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England, maar ook van de Zwitserse en de Noorse centrale bank. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0539. De olieprijzen stegen met een procent tot 74 dollar. Wiersma van ING ziet de olieprijzen wat herstellen op de hoop op een snelle heropening van de Chinese economie door de versoepeling van de coronamaatregelen. Stijgers en dalers Onder de groengekleurde hoofdaandelen wonnen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi tot 1,9 procent. Unibail won 1,9 procent en Prosus schreef 1,5 procent bij. In de AMX daalde Galapagos 1,6 procent. Het biotechbedrijf presenteerde resultaten van een onderzoeken sprak zelf van "bemoedigende" uitkomsten. Air France-KLM steeg 2,9 procent ondanks een koersdoelverlaging door Deutsche Bank. AMG schreef 1,3 procent bij. In de AScX won Van Lanschot Kempen 2,0 procent en Sif 1,9 procent. Envipco daalde 6,2 procent na de uitgifte van meer dan 5,6 miljoen nieuwe aandelen tegen een prijs van 2,66 euro per stuk. Dat is een korting van ruim 8 procent. Bron: ABM Financial News

