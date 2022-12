Boete voor manipulatie in handel aandeel B&S Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft een boete van 750.000 euro opgelegd voor het manipuleren van de handel in het aandeel B&S. Dit maakte de toezichthouder dinsdag bekend. Rishi Kartaram werd op 1 september beboet voor het overtreden van het verbod op marktmanipulatie. Hij heeft in februari en maart 2021 herhaaldelijk, kort na elkaar, aanzienlijke hoeveelheden aandelen van B&S gekocht en weer verkocht, aldus de AFM. "Dit deed hij op zo'n manier, dat dit golfbewegingen veroorzaakte in de koers van het aandeel. Ondertussen handelde hij ook in zogeheten contracts for difference (CFD's) tegenover een Cypriotische beleggingsonderneming." Door aan de ene kant de koers van het aandeel te beïnvloeden, kon Kartaram aan de andere kant winstgevend in de CFD’s handelen, aldus de toezichthouder. Deze handelwijze staat te boek als cross-product manipulatie. Volgens de AFM verdiende Kartaram ruim 227.000 euro met zijn transacties in B&S, exclusief transactiekosten. Bron: ABM Financial News

