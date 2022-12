Adyen lanceert unified commerce in Japan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen lanceert zijn unified commerce-oplossing in Japan. Dit maakte de betaalspecialist dinsdagochtend bekend. Met unified commerce kunnen bedrijven hun omnichannel naar een hoger niveau tillen met één systeem voor zowel online- als offline betalingen. Adyen ziet "enorme groeikansen" voor bedrijven in Japan die één geïntegreerde betaaloplossing kunnen bieden aan klanten. "We zien ernaar uit om onze innovatie te lanceren in Japan en om samen te werken met ondernemingen in het leveren van nieuwe ervaringen voor hun klanten", aldus commercieel directeur Roelant Prins van Adyen. Bron: ABM Financial News

