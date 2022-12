Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor Air France-KLM verlaagd van 1,65 naar 1,45 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van de bank zijn voor de eerste helft van 2023 terughoudender over de Europese transportsector. "We denken dat 2023 een volatiel jaar wordt voor aandelen, waarbij de winstgroei op jaarbasis in het tweede kwartaal van 2023 een bodem zal bereiken", aldus de analisten. Deutsche Bank is nog wel te spreken over Vinci, vanwege de inflatiehedge, maar ook over DHL en Ryanair, die een sterke balans hebben. Easyjet heeft bij Deutsche Bank juist een verkoopadvies, vanwege de blootstelling aan de Britse markt en de hoge schulden. Het aandeel Air France-KLM sloot maandag op 1,27 euro. Bron: ABM Financial News

