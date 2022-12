Oprichter cryptobeurs FTX opgepakt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: FTX

(ABM FN-Dow Jones) Oprichter Sam Bankman-Fried van de ingestorte cryptobeurs FTX is in de Bahama's opgepakt. Hierover schreven meerdere persbureaus dinsdag, waaronder Dow Jones. De miljardair werd aangehouden, nadat de Verenigde Staten een strafrechtelijk onderzoek zijn gestart. Onduidelijk is nog wat de precieze aanklacht tegen Bankman-Fried is. De New York Times meldde vorige week dat de officier van Justitie in Manhattan onderzoek doet naar Bankman-Fried, die mogelijk de koersen van TerraUSD en Luna heeft gemanipuleerd ten behoeve van FTX en zijn hedgefonds Alameda. FTX vroeg in november faillissement aan. Bankman-Fried stapte toen op als CEO van de cryptobeurs. De nieuwe topman John J. Ray III moet dinsdag voorkomen voor het Amerikaanse Congres. In aanloop daarnaar zei Ray III al dat het bestuur van FTX onder Bankman-Fried "compleet gefaald" heeft. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.