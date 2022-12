AEX vermoedelijk hoger van start in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet, na een groen slot op Wall Street maandagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent. Maandag startte de AEX de handelsweek juist nog met een verlies van een half procent. Voorafgaand aan het Amerikaanse rentebesluit van woensdagavond, zal vandaag om 14:30 uur de Amerikaanse inflatie in november worden vrijgegeven. De afgelopen zes maanden is dit cijfer het startsein geweest voor scherpe koersbewegingen, met een gemiddelde koersreactie voor de S&P 500 index van 3 procent. "Per saldo verwachten we een Amerikaans inflatiecijfer voor de maand november van 7,3 procent, onder de 7,7 procent van oktober. Beleggers zullen vooral oog hebben voor het maand-op-maandverloop. Speurend naar signalen dat het prijsmomentum afzwakt", blikt econoom Luc Aben Van Lanschot Kempen vooruit. Woensdag volgt het besluit van de Federal Reserve om de rente verder te verhogen, vermoedelijk met 50 basispunten tot een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Op donderdag volgen de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England, maar ook van de Zwitserse en de Noorse centrale bank. Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management ziet in ieder geval ruimte voor een kerstrally doordat de dalende inflatiecijfers kunnen leiden tot een soepele opstelling van centrale banken, hetgeen tot uiting kan komen in hun vooruitzichten voor 2023. Marktanalist Philip Marey van Rabobank waarschuwt daarentegen dat beleggers zich niet op voorhand rijk moeten rekenen. Marey voorziet dat Powell woensdagavond tot teleurstelling van beleggers zal aangeven dat hij niet van plan is om de rente in 2023 te gaan verlagen. Hij zou de fouten uit de jaren 80, toen de rente tijdens een hoge inflatie te snel werd verlaagd, willen voorkomen, denkt de analist van Rabobank. Beleggers op Wall Street waren maandagavond in ieder geval goedgemutst in aanloop naar de inflatiecijfers en het rentebesluit. Hoofdgraadmeter S&P 500 won 1,4 procent. Een vat West Texas Intermediate werd daarnaast drie procent duurder, na een forse daling van de olieprijzen afgelopen week. WTI werd toen ruim 11 procent goedkoper. Het opheffen van Chinese coronabeperkingen leidde tot opluchting onder oliebeleggers. In de Aziatische handel stijgt de Amerikaanse olie-future vanochtend met 1,3 procent verder. Ook de aandelenmarkten in Azië weten vanochtend de weg omhoog te vinden, maar de winsten blijven bescheiden. Naast de Amerikaanse inflatie krijgen beleggers vandaag ook onder meer inzicht in de Duitse inflatie, en wordt de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index vrijgegeven. Bedrijfsnieuws Shell verkoopt zijn belang in twee offshore-deelcontracten van Baram Delta in Maleisië aan Petroleum Sarawak Exploration & Production, voor een bedrag van 475 miljoen dollar, plus een variabel bedrag dat kan oplopen tot 50 miljoen dollar. Galapagos en CellPoint hebben vandaag op het 64th Annual American Society of Hematology Congress eerste gegevens van de lopende ATALANTA-1 fase 1/2 studie met GLPG5101 gepresenteerd. Galapagos noemde die eerste data "bemoedigend". Jennifer Lindsey is die nieuwe Chief Marketing and Digital Officer van Corbion. Zij wordt daarmee ook lid van het executive committee van Corbion. Slotstanden Wall Street De S&P 500 won maandag 1,4 procent op 3.990,56 punten, de Dow Jones index steeg 1,6 procent op 34.005,04 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger bij een stand van 11.143,74 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.