Galapagos presenteert studiedata

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos en CellPoint hebben vandaag op het 64th Annual American Society of Hematology Congress eerste gegevens van de lopende ATALANTA-1 fase 1/2 studie met GLPG5101 gepresenteerd. Galapagos noemde die eerste data "bemoedigend". Zes van de zeven patiënten met recidief-refractair non-Hodgkin lymfoom reageerden op de behandeling en alle responderende patiënten bereikten een complete respons. "We zijn verheugd om de eerste bemoedigende veiligheids-, doeltreffendheids- en haalbaarheidsgegevens te presenteren […] We liggen op schema om in de eerste helft van 2023 topline-gegevens van de voltooide studie te rapporteren", zei CEO Paul Stoffels in een toelichting. GLPG5101 is een CD19 CAR-T-kandidaat die point-of-care wordt geproduceerd. CellPoint is een dochterbedrijf van Galapagos, dat eerder dit jaar werd overgenomen. De ASH vindt plaats van 10 tot en met 13 december in het Amerikaanse New Orleans. Bron: ABM Financial News

