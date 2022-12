Shell verkoopt belang in Baram Delta Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell verkoopt zijn belang in twee offshore-deelcontracten van Baram Delta in Maleisië aan Petroleum Sarawak Exploration & Production, voor een bedrag van 475 miljoen dollar. Dit maakte Shell dinsdagochtend bekend. Aanvullende betalingen tot 50 miljoen dollar worden tussen 2023 en 2024 uitbetaald, afhankelijk van de ontwikkeling van de grondstofprijzen. De transactie moet begin 2023 worden afgerond, maar dit is nog wel afhankelijk van onder meer goedkeuring door toezichthouders. De beslissing om het belang in de productiecontracten te verkopen werd al in maart 2021 genomen. Bron: ABM Financial News

