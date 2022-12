Europese beurzen openen naar verwachting hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, na de winsten op Wall Street en in afwachting van nieuwe inflatiecijfers.

IG voorziet een openingswinst van 44 punten voor de Duitse DAX en een plus van 24 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 21 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd.

Later deze week komt de Europese Centrale Bank met zijn rentebesluit, een dag na de Federal Reserve. Naar verwachting wordt de belangrijkste rente donderdag met 50 basispunten verhoogd. Maar mogelijk verrast de ECB met een verhoging van 75 punten.

"Het zou zomaar eens het konijn uit de hoge hoed kunnen worden, aangezien de ECB de laatste tijd wat meer hawkish klinkt", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Economen van Deutsche Bank verwachten dat de economie van de eurozone in 2023 met 0,6 procent krimpt, een halvering van de krimp die eerder werd verwacht. De inflatie koelt vermoedelijk af tot 7,1 procent, maar de kerninflatie zal voor de zomer niet pieken, waarschuwt Deutsche Bank.

"De markt en de consensus over inflatie blijven te mild", volgens de economen.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor Britse data. Zo bleef de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk in oktober stabiel.

Later deze week komt ook de Bank of England met zijn rentebesluit.

Volgens Derks zit de Bank of England "in een lastiger pakket" dan andere centrale banken, omdat de Britse economie het al langer zwaar heeft en een langdurige recessie ingaat, terwijl de inflatie op recordhoogte staat. De valutaspecialist van iBanFirst rekent op een renteverhoging van 50 basispunten.

Bedrijfsnieuws

Microsoft neemt een belang van 4 procent in London Stock Exchange. Het beursbedrijf steeg zo'n 3 procent.



De gesprekken tussen elektrische automaker Rivian en Mercedes-Benz over een overname zijn gepauzeerd. De twee bedrijven zouden een joint venture willen starten bij een Mercedes-fabriek in Polen. Het aandeel Mercedes-Benz daalde meer dan een procent.

In Brussel won Argenx ruim 2,5 procent. Argenx kreeg een prominente plek tijdens de ASH-conferentie, merkte KBC Securities op. Argenx gaf extra details van de ITP-studie.

Accor gaat uitdagende tijden tegemoet bij een recessie, als de hotelgroep zijn focus op autonome groei niet aanpast, waarschuwt zakenbank Jefferies. Het aandeel daalde bijna 4 procent.

In Parijs deed Dassault Systemes goede zaken, met een plus van bijna 2 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Unibail-Rodamco-Westfield, dat meer dan 3 procent verloor. Ook het Duitse vastgoedbedrijf Vonovia verloor terrein.

In Frankfurt ging Zalando aan kop, met een winst van ruim 5 procent. Fresenius belandde onderaan in de DAX met een verlies van circa 2,5 procent.

Euro STOXX 50 3.926,46 (-0,4%)

STOXX Europe 600 436,98 (-0,5%)

DAX 14.306,63 (-0,5%)

CAC 40 6.650,55 (-0,4%)

FTSE 100 7.445,97 (-0,4%)

SMI 11.033,64 (-0,3%)

AEX 720,69 (-0,5%)

BEL 20 3.696,17 (-0,7%)

FTSE MIB 24.303,68 (+0,1%)

IBEX 35 8.258,90 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een groene opening tegemoet, na maandag ook hoger te zijn geëindigd.

"Deze week staat de agenda vol belangrijke macrocijfers die het sentiment verder zullen testen", aldus zakenbank Peel Hunt. Belangrijk zijn de Amerikaanse consumentenprijzenindex op dinsdag.

"Per saldo verwachten we een Amerikaans inflatiecijfer voor de maand november van 7,3 procent, net onder de 7,7 procent van oktober. Beleggers zullen vooral oog hebben voor het maand-op-maandverloop. Speurend naar signalen dat het prijsmomentum afzwakt", aldus econoom Luc Aben Van Lanschot Kempen.

Woensdag volgt het besluit van de Federal Reserve om de rente verder te verhogen, vermoedelijk met 50 basispunten tot een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets denkt dat de Amerikaanse inflatiecijfers van november die dinsdag verschijnen daar geen verandering in zullen brengen.

Als het inflatiecijfer afkoeling laat zien kan de Fed mogelijk minder agressief worden, hopen optimisten. Andere analisten waarschuwen dat de producentenprijzen vorige week nog altijd wezen op een verhitte economie. Dat betekent dat ook een tegenvallend hoog inflatiecijfer voor de consumentenprijzen uit de bus kan rollen.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank rekenen sommige beleggers zich al rijk. Zij denken dat de Fed volgend jaar de rente weer zal gaan verlagen, maar Marey denkt niet dat de centrale bank net als in de jaren 80 de fout maakt om de rente te snel weer te verlagen.

De olieprijs steeg. Bij een settlement van 73,17 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3 procent duurder, na een forse daling van de olieprijzen afgelopen week. WTI werd toen ruim 11 procent goedkoper.

Dinsdag publiceert OPEC dinsdag zijn maandrapport. Het Internationaal Energieagentschap doet dit woensdag.

Bedrijfsnieuws

Amgen neemt Horizon Therapeutics over voor 116,50 dollar per aandeel, een premie van 48 procent. Dat bevestigde Amgen, nadat eerder al duidelijk werd dat door het terugtrekken van Sanofi Amgen nog de enige koopkandidaat was. Horizon steeg ruim 15 procent bij een slotkoers van 112,36 dollar. Amgen daalde meer dan een half procent.

Coupa Software won ruim 26,5 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat Thomas Bravo het technologieplatform wil kopen.

Rivian ziet af van een deal met Mercedes-Benz die een aantal maanden geleden werd aangekondigd, om zich te concentreren op zijn bestaande activiteiten. Het aandeel van de elektrische autofabrikant verloor meer dan 6 procent. Sectorgenoot Tesla verloor ook 6 procent.

S&P 500 index 3.990,56 (+1,4%)

Dow Jones index 34.005,04 (+1,6%)

Nasdaq Composite 11.143,74 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag overwegend hoger.

Nikkei 225 27.963,17 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.178,14 (0,0%)

Hang Seng 19.544,79 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0548. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0537.

USD/JPY Yen 137,53

EUR/USD Euro 1,0548

EUR/JPY Yen 145,07

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - November def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Oktober (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - December (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - November (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten