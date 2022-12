Oracle verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Oracle heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere omzet behaald, profiterend van zijn clouddiensten. Dit bleek maandag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse softwarebedrijf. De omzet steeg op jaarbasis van 10,4 miljard naar 12,3 miljard dollar. Hier rekenden door FactSet geraadpleegde analisten op 11,95 miljard dollar. De omzet bij cloud-infrastructuur steeg met 59 procent bij constante wisselkoersen, naar een totaal van 1 miljard dollar. Bij cloudapplicaties was sprake van een omzetverbetering van 45 procent naar 2,8 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 1,7 miljard dollar, of 0,63 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 1,2 miljard of 0,46 dollar per aandeel in dezelfde periode in 2021. De aangepaste winst kwam uit op 1,21 dollar per aandeel, waar analisten geraadpleegd door FactSet op 1,17 dollar rekenden. Het aandeel Oracle noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs bijna 3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

