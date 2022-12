Olieprijs veert op

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 73,17 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3 procent duurder.

Een lek in de belangrijke Keystone-pijpleiding in Kansas was maandag nog niet opgelost en bood steun aan de olieprijzen, net als de heropening van de Chinese economie.

Analisten van Sevens Report wezen ook op de technische steun voor WTI tussen de 70 en 72 dollar. Die prijsklasse wordt volgens hen "fundamenteel ondersteund" door de belofte van de regering-Biden om olie te kopen om de strategische reserves van de VS aan te vullen.

De stijging van de olieprijzen maandag komt op het moment dat het koude winterweer zijn intrede doet in Europa en na een forse daling van de olieprijzen afgelopen week. WTI werd toen ruim 11 procent goedkoper.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees op dreigementen uit Rusland, dat het westen wil straffen voor het prijsplafond dat is ingesteld. Rusland zou zijn olieproductie aanzienlijk kunnen beperken en kan besluiten om geen olie meer te verkopen aan landen die zich houden aan de regels rond de prijslimiet.

"Hoe Saoedi-Arabië hier mee omgaat wordt ontzettend belangrijk", meent Aslam.

Analisten van SPI Asset Management verwachten ondertussen een hobbelige heropening van de Chinese economie en dat in combinatie met een milde recessie in Europa en de Verenigde Staten kan leiden tot een lastiger economisch klimaat voor de oliemarkten.

Naast de winterkou die Europa teistert worden ook in de VS dalende temperaturen verwacht, zeiden analisten van ING. De gasvoorraden in de VS zijn momenteel lager dan het vijfjarige gemiddelde in deze tijd van het jaar en een sterkere vraag kan het aanbod verder verkrappen. De gasprijzen in de VS stegen maandag 8,5 procent. De Europese gasprijs daalde juist.

Volgende richtpunt voor de oliemarkten zijn Amerikaanse inflatiecijfers op dinsdag en vervolgens de rentebesluiten van de grote centrale banken en de wekelijkse olievoorraden uit de VS. Verder publiceert OPEC dinsdag zijn maandrapport. Het Internationaal Energieagentschap doet dit woensdag.