Wall Street koerst hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,5 procent op 3.955,70 punten, de Dow Jones index stijgt 0,9 procent op 33.765,88 punten en de Nasdaq gaat 0,3 procent hoger bij een stand van 11.037,50 punten. "Deze week staat de agenda vol belangrijke macrocijfers die het sentiment verder zullen testen", aldus zakenbank Peel Hunt. Belangrijk zijn de Amerikaanse consumentenprijzenindex op dinsdag. "Per saldo verwachten we een Amerikaans inflatiecijfer voor de maand november van 7,3 procent, net onder de 7,7 procent van oktober. Beleggers zullen vooral oog hebben voor het maand-op-maandverloop. Speurend naar signalen dat het prijsmomentum afzwakt", aldus econoom Luc Aben Van Lanschot Kempen. Woensdag volgt het besluit van de Federal Reserve om de rente verder te verhogen, vermoedelijk met 50 basispunten tot een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets denkt dat de Amerikaanse inflatiecijfers van november die dinsdag verschijnen daar geen verandering in zullen brengen. Als het inflatiecijfer afkoeling laat zien kan de Fed mogelijk minder agressief worden, hopen optimisten. Andere analisten waarschuwen dat de producentenprijzen vorige week nog altijd wezen op een verhitte economie. Dat betekent dat ook een tegenvallend hoog inflatiecijfer voor de consumentenprijzen uit de bus kan rollen. Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank rekenen sommige beleggers zich al rijk. Zij denken dat de Fed volgend jaar de rente weer zal gaan verlagen, maar Marey denkt niet dat de centrale bank net als in de jaren 80 de fout maakt om de rente te snel weer te verlagen. De euro/dollar handelt maandagavond op 1,0533. WTI-olie is 3,5 procent duurder. De opleving maandag volgt na een forse daling van de olieprijzen vorige week. Bedrijfsnieuws Amgen neemt Horizon Therapeutics over voor 116,50 dollar per aandeel, een premie van 48 procent. Dat bevestigde Amgen, nadat eerder al duidelijk werd dat door het terugtrekken van Sanofi Amgen nog de enige koopkandidaat was. Horizon stijgt 15 procent. Amgen daalt 1,5 procent. Coupa Software wint bijna 27 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat Thomas Bravo het technologieplatform wil kopen. Rivian ziet af van een deal met Mercedes-Benz die een aantal maanden geleden werd aangekondigd, om zich te concentreren op zijn bestaande activiteiten. Het aandeel van de elektrische autofabrikant verliest 5 procent. Oracle opent nabeurs te boeken. Het aandeel stijgt in aanloop een half procent. Bron: ABM Financial News

