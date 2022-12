Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,5 procent op 436,98 punten. De Duitse DAX liet ook een verlies zien van 0,5 procent op 14.306,63 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,4 procent bij een stand van 6.650,55 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent lager op 7.445,97 punten.

Later deze week komt de Europese Centrale Bank met zijn rentebesluit, een dag na de Federal Reserve. Naar verwachting wordt de belangrijkste rente donderdag met 50 basispunten verhoogd. Maar mogelijk verrast de ECB met een verhoging van 75 punten.

"Het zou zomaar eens het konijn uit de hoge hoed kunnen worden, aangezien de ECB de laatste tijd wat meer hawkish klinkt", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Economen van Deutsche Bank verwachten dat de economie van de eurozone in 2023 met 0,6 procent krimpt, een halvering van de krimp die eerder werd verwacht. De inflatie koelt vermoedelijk af tot 7,1 procent, maar de kerninflatie zal voor de zomer niet pieken, waarschuwt Deutsche Bank.

"De markt en de consensus over inflatie blijven te mild", volgens de economen.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor Britse data. Zo bleef de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk in oktober stabiel.

Later deze week komt ook de Bank of England met zijn rentebesluit.

Volgens Derks zit de Bank of England "in een lastiger pakket" dan andere centrale banken, omdat de Britse economie het al langer zwaar heeft en een langdurige recessie ingaat, terwijl de inflatie op recordhoogte staat. De valutaspecialist van iBanFirst rekent op een renteverhoging van 50 basispunten.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0530. WTI-olie werd 4 procent duurder. De opleving maandag volgt na een forse daling van de olieprijzen vorige week.

Bedrijfsnieuws

Microsoft neemt een belang van 4 procent in London Stock Exchange. Het beursbedrijf steeg zo'n 3 procent.



De gesprekken tussen elektrische automaker Rivian en Mercedes-Benz over een overname zijn gepauzeerd. De twee bedrijven zouden een joint venture willen starten bij een Mercedes-fabriek in Polen. Het aandeel Mercedes-Benz daalde meer dan een procent.

In Brussel won Argenx ruim 2,5 procent. Argenx kreeg een prominente plek tijdens de ASH-conferentie, merkte KBC Securities op. Argenx gaf extra details van de ITP-studie.

Accor gaat uitdagende tijden tegemoet bij een recessie, als de hotelgroep zijn focus op autonome groei niet aanpast, waarschuwt zakenbank Jefferies. Het aandeel daalde bijna 4 procent.

In Parijs deed Dassault Systemes goede zaken, met een plus van bijna 2 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Unibail-Rodamco-Westfield, dat meer dan 3 procent verloor. Ook het Duitse vastgoedbedrijf Vonovia verloor terrein.

In Frankfurt ging Zalando aan kop, met een winst van ruim 5 procent. Fresenius belandde onderaan in de DAX met een verlies van circa 2,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa 0,5 tot 1,0 procent in het groen.