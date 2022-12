Video: aandeel B&S nog niet koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van B&S komende donderdag bijeen om te stemmen over de positie van voorzitter Jan Arie van Barneveld van de raad van commissarissen. Vandaag neemt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas het aandeel onder de loep. Het aandeel B&S zit volgen Bakker in een dalende trend, "maar binnen de dalende trend is wel een opleving gaande". Bakker vindt het echter nog te vroeg om al in te stappen. Vanaf 5,80-5,90 euro, "daarboven wordt het pas interessant voor trendvolgende beleggers", tipt hij. Klik hier voor: B&S nog niet koopwaardig Bron: ABM Financial News

