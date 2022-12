Jeroen Berns weg bij Van Lanschot Kempen Investment Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Dick Boer en Dirk Saltzherr worden per 1 februari 2023 benoemd als co-heads van Van Lanschot Kempen Investment Banking. Dit maakte de bank maandagmiddag bekend. Zij volgen Jeroen Berns op, die heeft besloten zijn functie neer te leggen. Boer werkt al bijna 21 jaar voor Van Lanschot Kempen en Saltzherr meer dan 16 jaar. "Onder leiding van Jeroen heeft onze Investment Bank zijn positie en track record in Europa verder versterkt in de sectoren waarin we gespecialiseerd zijn", zei bestuurder Richard Bruens maandag. De benoemingen van Boer en Saltzherr moeten nog wel worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Bron: ABM Financial News

