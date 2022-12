Video: beleggers rekenen zich te vroeg rijk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers rekenen zich te vroeg rijk. Hiervoor waarschuwt marktanalist Philip Marey van Rabobank voor de camera tegen ABM Financial News. "Na vier renteverhogingen met 75 basispunten, is de verwachting dat de Fed het nu iets rustiger aan gaat doen." Marey rekent woensdagavond op een verhoging van de beleidsrente met 50 basispunten door de Federal Reserve. Daarmee zou de rente circa 4 procentpunt hoger staan dan aan het begin van dit jaar, merkte de analist op. "Maar toen dacht de Fed nog dat de hoge inflatie tijdelijk was." Toen dat onjuist bleek, moest de Fed een inhaalslag maken. Daar lijkt nu een einde aan te komen, volgens Marey. Voor 2023 rekent de analist, na uitspraken van voorzitter Jerome Powell, op nog eens 50 basispunten aan renteverhogingen. "Maar de markten rekenen zich al rijk", aldus Marey. Zij verwachten namelijk volgend jaar alweer de eerste renteverlagingen om de economie te ondersteunen. Marey denkt dat Powell komende woensdagavond zal aangeven dat hij niet van plan is om de rente in 2023 te gaan verlagen. Hij zou de fouten uit de jaren 80, toen de rente tijdens een hoge inflatie te snel werd verlaagd, willen voorkomen, denkt de analist van Rabobank. Klik hier voor: beleggers rekenen zich te vroeg rijk Bron: ABM Financial News

