Video: kans op kerstrally Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is dit jaar zeker een kans op een kerstrally, maar dit zal vooral afhangen van de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en Europa die deze week op de agenda staan. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Dan moeten de cijfers de neerwaartse trend in de inflatie bevestigen. "Dat zou uiteraard een kerstrally kunnen voeden", aldus Juvyns. Want de centrale banken hoeven dan iets minder agressief de rente te verhogen, zowel deze week, als in de nabije toekomst. "Wat uiteraard positief zou kunnen zijn voor de financiële markten." Juvyns ziet echter nog een tweede aanleiding voor een kerstrally. Versoepeling van de coronabeperkingen in China zouden ook een rally in gang kunnen zetten en de risicobereidheid vergroten. Mocht de rally dit jaar uitblijven, dan denkt Juvyns dat begin volgend jaar de markten zullen profiteren. Hij adviseert dan ook belegd te blijven. Klik hier voor: kans op kerstrally Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.