Futures VS wijzen omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, maar hebben weinig tractie in aanloop naar een handelsweek waarin een inflatiecijfer en de acties van centrale banken om de inflatie te bestrijden centraal staan. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het groen. De afgelopen beursdagen waren niet al te goed voor aandelenbeleggers, die ongerust blijven over het duurder worden van leningen en de gevolgen die dat heeft voor de wereldeconomie en de bedrijfsresultaten. "Het herstel van de risicobereidheid haperde vorige week, vooral in de Verenigde Staten, waar de grote indices de grootste stap terug deden sinds september", aldus zakenbank Peel Hunt. "Deze week staat de agenda vol belangrijke macrocijfers die het sentiment verder zullen testen." Belangrijkst is de consumentenprijzenindex op dinsdag. Woensdag volgt het besluit van de Federal Reserve om de rente verder te verhogen, vermoedelijk met 50 basispunten tot een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Als het inflatiecijfer afkoeling laat zien, kan de Fed minder agressief van toon worden, hopen optimisten. Andere analisten waarschuwden dat de producentenprijzen vorige week nog altijd wezen op een verhitte economie. Dat betekent dat ook een tegenvallend hoog inflatiecijfer voor de consumentenprijzen uit de bus kan rollen. Donderdag volgen er nog rentebesluiten van de ECB en Bank of England. De euro/dollar noteerde op 1,0487. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0535 op de borden. Olie werd iets goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 0,7 procent tot 70,47 dollar. Bedrijfsnieuws Amgen neemt Horizon Therapeutics over voor 116,50 per aandeel, een premie van 48 procent. Dat bevestigde Amgen, nadat eerder al duidelijk werd dat door het terugtrekken van Sanofi Amgen nog de enige koopkandidaat was. Coupa Software steeg 23 procent voorbeurs. Persbureau Bloomberg meldde dat Thomas Bravo het technologieplatform wil kopen. Rivian heeft onderhandelingen met Mercedes-Benz gestaakt. Het aandeel van de elektrische autofabrikant daalde voorbeurs 3,5 procent. Slotstanden



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag in het rood. De S&P 500 daalde 0,7 procent op 3.934,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.476,46 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager bij een stand van 11.004,62 punten. Bron: ABM Financial News

