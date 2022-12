Amgen neemt Horizon Therapeutics over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amgen neemt Horizon Therapeutics over voor 116,50 per aandeel. Dat bevestigde Amgen, nadat eerder al duidelijk werd dat door het terugtrekken van Sanofi Amgen nog de enige koopkandidaat was. Daarmee betaalt Amgen een premie van 48 procent ten opzichte van de aandelenkoers van 78,76 dollar op 29 november. De totale overnameprijs ligt rond de 28 miljard dollar. Voor de financiering heeft Amgen al een brugkrediet afgesloten met een syndicaat van banken. Het Amerikaanse Amgen bleef als enige over van de drie kandidaten in een veiling van Horion, nadat het Franse Sanofi zondag meldde zich terug te trekken. Sanofi noemde de overnameprijs te hoog en besloot geen bod uit te brengen op Horizon. Horizon ontwikkelt medicijnen voor de behandeling van zeldzame auto-immuunziekten en zware ontstekingsziekten. Deze worden momenteel vooral in de Verenigde Staten verkocht. Het belangrijkste medicijn Tepezza is een behandeling voor de oogziekte van Graves. Horizon had vorig jaar een omzet van 3,2 miljard dollar. Amgen denkt dat Horizon vanaf 2024 zal bijdragen aan de winst. Bron: ABM Financial News

