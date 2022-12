Europese beurzen overwegend lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur overwegend lager, in afwachting van rentebesluiten van de Fed en de ECB later deze week, terwijl ook met spanning wordt uitgekeken naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 437,79 punten, de Duitse DAX verloor 0,05 procent op 14.361,72 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plusje van 0,04 procent op 6,680 punten. De Britse FTSE 100 zakte 0,1 procent tot 7.470 punten. "De breekbaarheid van recente oplevingen bleek duidelijk toen nieuw risicomijdend sentiment bovenkwam, voorafgaand aan een inflatiecijfer deze week, dat gevolgd zal worden door een rentebesluit van de Fed", aldus Interactive Investor. "De twee aankondigingen zijn met elkaar vervlochten. Elke aanhoudende hitte bij het inflatiecijfer geeft de Fed meer ammunitie om havikachtig te blijven." De olieprijs daalde. Een januari-future West Texas Intermediate werd 0,8 procent goedkoper op 70,42 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0561. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0535 op de borden. Bedrijfsnieuws Microsoft koopt een belang van 4 procent in London Stock Exchange. Het beursbedrijf noteerde 3 procent hoger.



De gesprekken tussen elektrische automaker Rivian en Mercedes-Benz over een overname zijn gepauzeerd. De twee bedrijven zouden een joint venture willen starten bij een Mercedes-fabriek in Polen. In Brussel stijgt Argenx met 4,1 procent. Argenx kreeg een prominente plek tijdens de ASH-conferentie, merkte KBC Securities op. Argenx gaf extra details van de ITP-studie. Accor gaat uitdagende tijden tegemoet bij een recessie, als de hotelgroep zijn focus op autonome groei niet aanpast, waarschuwt zakenbank Jefferies. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,3 procent in het groen. De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag nog lager. De S&P 500 daalde 0,7 procent op 3.934,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.476,46 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager bij een stand van 11.004,62 punten. Bron: ABM Financial News

