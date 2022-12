Valutabericht: euro kan iets profiteren van zwakke dollarmaand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro staat maandag iets hoger tegenover de dollar, maar de munt kan maar beperkt profiteren van de seizoensmatige zwakte van de Amerikaanse munt, denkt ING.



"Ons basisscenario blijft dat de euro moeite zal houden om houdbaar boven 1,06 te komen. De risico's naar het einde van het jaar toe zijn vooral neerwaarts gericht. De dollar zou wat terrein terug kunnen winnen door de onzekerheid over het risico voor de wereldeconomie en energieprijzen die weer kunnen opveren" , stelde analist Francesco Pesole van ING.



De valutamarkten zijn in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers op dinsdag en het rentebesluit van de Fed op woensdagavond. Deze kunnen bepalend zijn voor de stap die de Europese Centrale Bank op 15 december zet bij zijn rentevergadering.



De ECB zal waarschijnlijk de rente met 50 basispunten verhogen en havikachtig klinken, door te zeggen dat de rente zo lang als nodig zal worden verhoogd. "Maar het hangt af van het momentum in de aanloop naar die vergadering", denken analisten van Danske Bank.



Als de Amerikaanse inflatie op 13 december opnieuw daalt en de Fed op 14 december een voorzichtige toon aanslaat, dan kan de markt een "havikachtige" ECB aangrijpen om de euro/dollar naar nieuwe toppen op te stuwen. Bron: ABM Financial News

