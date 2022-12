Lagere koersen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 720,40 punten. "Beleggers willen niet al te grote posities innemen in aanloop naar twee belangrijke economische momenten deze week", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Aslam wijst onder meer naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die de toon zullen bepalen. Ook komt de Federal Reserve woensdagavond met een rentebesluit. "Hier wordt eveneens naar uitgekeken", aldus Aslam. "Tot dusver lijken de verwachtingen voor het rentebesluit en de inflatiecijfers optimistisch. Als deze verwachtingen veranderen, dan zullen de Amerikaanse beurzen flink onder druk komen te staan", zo voorziet de analist. De Amerikaanse inflatie bleek vorige maand nog scherp te zijn afgekomen van eerdere hoge niveaus, vooral vanwege de renteverhogingen door de Federal Reserve. "Door het jaar heen hebben we de Fed agressief zien ingrijpen om de inflatie onder controle te krijgen. Maar door de laatste inflatiecijfers is de Fed gaan geloven dat de inflatie de juiste kant op beweegt. Dit betekent dat er minder nodig is om de inflatie verder onder controle te krijgen." De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft evenwel nog erg robuust, zo merkte Aslam op. "Hierdoor denken velen dat de Fed ook weer niet al te 'soft' zal worden. De arbeidsmarkt biedt voldoende ruimte om het huidige strakke monetaire beleid aan te houden." "Risicovollere beleggingen lieten in de afgelopen tijd een sterke rally zien, nu beleggers er vanuit gaan dat de inflatie niet zo'n groot probleem meer zal zijn en dat centrale banken het verkrappende beleid wat kunnen laten varen", aldus strateeg Guillermo Felices van PGIM Fixed Income. "Dit maakt de markt kwetsbaar voor 'havikachtige' verrassingen", waarschuwt Felices. Volgens de CME FedWatch schat de markt de kans op een renteverhoging met 50 basispunten momenteel in op circa 75 procent, terwijl de kans op een verhoging van de federal funds rate met 75 basispunten wordt geraamd op 25 procent. Hoewel de verhoging dus naar verwachting lager zal zijn dan de voorgaande vier renteverhogingen, toen de rente steeds met 75 basispunten werd verhoogd, zijn ondertussen de zorgen toegenomen over de vraag of de centrale bank door zijn rentebeleid wel een zachte landing van de economie kan bewerkstelligen, en een recessie voorkomen. De ECB komt donderdag met een rentebesluit, net als de Bank of England. Analist Georgette Boele van ABN AMRO denkt dat beide centrale banken, net als de Fed, zullen kiezen voor een renteverhoging van ’slechts’ 50 basispunten, en dat verwacht analist Stefan Koopman van Rabobank ook. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0558. De olieprijzen daalden met een procent tot circa 70 dollar. Stijgers en dalers Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen noteerden de verzekeraars NN Group en Aegon in het groen, bij de start van een handelsweek vol met rentebesluiten. Goldman Sachs gaf een koopaanbeveling af voor NN. De rentegevoelige halfgeleiders Besi en ASML noteerden onderaan met verliezen van 1,7 tot 5,0 procent. Handelaart Bert van der Pol van Today's Group wees op een koersdoelverlaging van ABN AMRO voor Besi. In de AMX won Air France-KLM 0,9 procent. Galapagos schreef 0,4 procent bij. Eurocommercial Properties daalde met 3,5 procent. In de AScX klom Avantium 1,6 procent. Het bedrijf vond in Monosuisse een afnemer voor PEF. Forfarmers gaf 3,0 procent prijs. Bron: ABM Financial News

