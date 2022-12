Nieuwe kredietfaciliteit voor Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft een nieuwe duurzame kredietfaciliteit afgesloten ter waarde van 1,5 miljard euro, een half miljard euro meer dan de oude faciliteit. Dit maakte de supermarktuitbater maandagochtend bekend. Dankzij deze nieuwe faciliteit dalen de leenkosten en stijgt de looptijd van de kredietfaciliteiten tot minimaal december 2027. De looptijd kan nog twee keer met 12 maanden worden verlengd. De kosten van de nieuwe lening worden bepaald door de jaarlijkse duurzaamheidsprestaties van Ahold. De supermarktketen wil onder meer de uitstoot en voedselverspilling terugbrengen. ABN AMRO en Société Générale stonden Ahold bij met het afsluiten van de nieuwe kredietfaciliteit. Bron: ABM Financial News

