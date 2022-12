LSE in de lift op belangname Microsoft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel LSE stijgt maandag 4 procent nadat Microsoft bekendmaakte een belang te nemen. Microsoft meldde dat het een belang van 4 procent gaat kopen in de London Stock Exchange. Dit belang wordt overgenomen van Blackstone en Thomson Reuters die een belang in LSE houden sinds de Refinitiv-transactie. Scott Guthrie, vice-president cloud en kunstmatige intelligentie bij Microsoft wordt bestuurslid bj LSE. LSE zal de komende drie jaar 250 tot 300 miljoen pond extra investeren, waardoor de EBITDA-marges tot 100 basispunten lager zullen uitvallen. LSE zal minstens 2,8 miljard dollar spenderen bij Microsoft aan cloudverbruik. LSE werd eerder genoemd als klant door Amazon. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.