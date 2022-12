NN op kooplijst en Ageas op verkooplijst Goldman Sachs

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft NN Group op zijn kooplijst gezet en Ageas op zijn verkooplijst. Dat maakte de Amerikaanse zakenbank maandag bekend.

De bank is daarmee gestart met het volgen van de twee verzekeraars. NN kreeg een koersdoel van 53,50 euro en Ageas een koersdoel van 39,50 euro.

NN Group genereert veel cash, vooral bij zijn Nederlandse levensverzekeringen, waar steeds kapitaal vrijvalt. Daarnaast groeit NN in zijn defensieve Nederlandse niet-levenbedrijf en in beschermingsproducten met een laag kapitaalbeslag in Europa en Japan, wat de houdbaarheid van het gegenereerde kapitaal zou moeten ondersteunen.

De verzekeraar belooft minstens 250 miljoen euro aan aandeleninkopen, maar dit kan vanaf 2024 verdubbelen waardoor de kapitaalteruggave zou oplopen tot 42 procent van het marktkapitaal in de periode 2022 tot en met 2026. Ook zonder die toename is dit rendement met 37 procent al het hoogste van alle levensverzekeraars in de EU die Goldman Sachs volgt. NN Group is daarom ondergewaardeerd, zeker ten opzichte van de Nederlandse sectorgenoot ASR, menen de analisten.

Ageas onderscheidt zich door zijn sterke aanwezigheid in China, dat 30 procent bijdraagt aan de winst, vooral via het belang van 25 procent in Taiping Life.

De Chinese markt voor levensverzekering vertraagt echter aanzienlijk, nu het model van verkoop via vertegenwoordigers wordt hervormd en het aantal agenten daalt. De waarde van de nieuwe productie is de afgelopen vijf jaar gedaald en hoewel de branche voorzichtig op groei hoopt in 2023, is de tegenwind nog niet gaan liggen volgens Goldman Sachs. Daarbij is Taiping Life niet het beste jongetje in de Chinese klas op dit punt.

Goldman Sachs denkt dat Ageas 31 procent van zijn marktkapitalisatie kan uitkeren aan aandeelhouders in de komende vijf jaar tot en met 2026. Daarvoor moet Ageas wel een aanzienlijk groter deel van de winst gebruiken dan het Nederlandse NN, met 84 procent tegen 63 procent, volgens de inschatting van Goldman.