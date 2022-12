Verzekeraars kleuren groen in lager geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,6 procent lager naar 719,66 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen noteerden de verzekeraars NN Group en Aegon in het groen, bij de start van een handelsweek vol met rentebesluiten. Goldman Sachs gaf een koopaanbeveling af voor NN. De rentegevoelige halfgeleiders Besi en ASML noteerden onderaan. In de AMX won Air France-KLM anderhalf procent. In de AScX klom Avantium twee procent. Het bedrijf vond in Monosuisse een afnemer voor PEF. Bron: ABM Financial News

