'VS willen Japanse chipexport naar China beteugelen'

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten hebben Japan gevraagd om de chipexport naar China te beperken. Dit schreef Kyodo op basis van bronnen volgens persbureau Bloomberg. De Amerikaanse minister van Economische Zaken, Gina Raimondo, zou het verzoek op vrijdag telefonisch hebben neergelegd bij de Japanse minister van Handel, Yasutoshi Nishimura. Niet eerder zou er op ministerieel niveau een dergelijk verzoek van de VS over de kwestie zijn gekomen. Als gevolg van de berichtgeving stonden Aziatische chipaandelen vanochtend onder druk. Onder meer chipmakers Samsung en TSMC noteerden tot twee procent in het rood. Amerika heeft het al langer gemunt op de Chinese chipindustrie. Onder meer de Nederlandse overheid en ASML zouden onder druk worden gezet om geen hoogwaardige chiptechnologie meer te leveren aan China. Momenteel levert ASML zijn EUV-technologie niet aan China, maar Washington zou de regels willen aanscherpen zodat ook andere producten van ASML niet naar China mogen worden geëxporteerd. Bron: ABM Financial News

