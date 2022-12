AEX waarschijnlijk lager van start bij aanvang van volatiele handelsweek

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag vermoedelijk lager van start.



Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een openingsverlies van 0,8 procent.

Beleggers zijn deze week volledig gefocust op de vrijgave van Amerikaanse inflatiecijfers, die de afgelopen maanden vaak tot extreme volatiliteit hebben geleid, en de rentebesluiten van onder meer de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Afgelopen week deed de AEX nog een stapje terug met een verlies van één procent op weekbasis op een slotstand van 731,04 punten. Op Wall Street daalde de S&P 500 zelfs 3,4 procent.

Door de vrijgave van een robuust Amerikaanse banenrapport en een meevallend rapport over de dienstensector sloeg bij een deel van de Amerikaanse beleggers toch weer de twijfel toe over de vraag of de Federal Reserve het tempo van renteverhogingen wel zal matigen.

In dit verband kregen beleggers op Wall Street vrijdag een tegenvaller te verwerken met een stijging van de producentenprijzen in november op maandbasis van 0,3 procent, waar op 0,2 procent werd gerekend. Op jaarbasis bedroeg de stijging 7,4 procent. Dat is wel duidelijk lager dan de 8,1 procent in oktober.

Voorafgaand aan het rentebesluit zal dinsdag de Amerikaanse inflatie in november worden vrijgegeven. De afgelopen zes maanden is dit cijfer het startsein geweest voor scherpe koersbewegingen, met een gemiddelde koersreactie voor de S&P van 3 procent. Zo daalde de index op 13 september, na vrijgave van de cijfers over augustus, met 4,3 procent, terwijl op 10 november juist een rally werd ingezet van maar liefst 5,5 procent.

"Doorgaans is het rond de inflatierapporten dit jaar behoorlijk volatiel geweest, en ik zie geen reden om te denken dat dit dit keer anders zal zijn”, aldus vermogensbeheerder David Lefkowitz van UBS.

Het inflatierapport zal de laatste vingerwijzing zijn voor de Federal Reserve om woensdag het rentebesluit te bepalen.

Volgens de CME FedWatch schat de markt de kans op een renteverhoging met 50 basispunten momenteel in op circa 75 procent, terwijl de kans op een verhoging van de federal funds rate met 75 basispunten wordt geraamd op 25 procent. Hoewel de verhoging dus naar verwachting lager zal zijn dan de voorgaande vier renteverhogingen, toen de rente elke keer met 75 basispunten werd verhoogd, zijn ondertussen de zorgen toegenomen over de vraag of de centrale bank door zijn rentebeleid wel een zachte landing van de economie kan bewerkstelligen, en een recessie voorkomen.

De markt voor Amerikaanse staatsobligaties geeft momenteel in ieder geval een waarschuwingssignaal af, doordat het rendement op kortlopende tweejarige ‘treasuries’ beduidend hoger ligt dan het rendement op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar, waardoor sprake is van een zogeheten inverse rentecurve. Een verschil van 78 basispunten ten faveure van de kortlopende obligatie werd voor het laatst begin jaren tachtig geregistreerd, aan de vooravond van een zware recessie.

Obligatiebeleggers anticiperen er dus op dat de Federal Reserve op langere termijn gedwongen zal worden de rente te verlagen om de economie te stimuleren.

Op donderdag volgen de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England, maar ook van de Zwitserse- en de Noorse centrale bank. Valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst noemde de timing van al deze rentebesluiten, zo net voor de kerstvakantie, "bijzonder". Richting de kerst droogt de liquiditeit steeds verder op, volgens Derks. Een lage liquiditeit kan de volatiliteit aanjagen.

Analist Georgette Boele van ABN AMRO denkt dat de ECB, net als de Fed, zal kiezen voor een renteverhoging van ’slechts’ 50 basispunten, en dat verwacht analist Stefan Koopman van Rabobank ook.

Azië en olie onder druk

Afgelopen week daalde de Amerikaanse olie-future door recessievrees op weekbasis maar liefst 11 procent naar 71,02 dollar per vat. Daarmee noteerde de future op het laagste niveau van 2022. In de Aziatische handel vanochtend herstelt de future licht met 0,8 procent.

"De vraagkant voor olie blijft onder druk, met het oog op een mondiale economische vertraging, een verhoogd recessierisico in de EU en VS en aanhoudende zorgen over de groei in China", schreven analisten van Fitch Solutions.

De hoofdindices in Azië koersen vanochtend lager, waarbij de Hang Seng index in Hongkong de negatieve uitschieter is met een verlies van circa twee procent . De andere beurzen verliezen echter niet meer dan ruim een half procent.

Bedrijfsnieuws

Het Nederlandse kabinet besloot dat de op Prinsjesdag dit jaar aangekondigde maatregel dat een zogeheten fiscale beleggingsinstelling, ook wel fbi, niet meer direct in Nederlands en buitenlands vastgoed mag beleggen, met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Door het afschaffen van de fbi-status worden vastgoedfondsen belast als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vennootschapsbelasting.

HAL schiet de kwakkelende scheepsbouwer IHC opnieuw te hulp met de overname van kroonjuweel IQIP, dat gespecialiseerd is in funderingstechniek voor de offshore-industrie. Dit meldde Het Financieele Dagblad op basis van bronnen. De overname zou voor IHC 300 tot 350 miljoen euro moeten opbrengen.

Avantium vond in Monosuisse een afnemer voor PEF. De PEF zal worden geproduceerd door Avantium in zijn geplande FDCA-fabriek in Delfzijl.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,7 procent op 3.934,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.476,46 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager bij een stand van 11.004,62 punten.