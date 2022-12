Nederlandse export groeit flink door

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse export is in oktober in een hoger tempo gegroeid dan een maand eerder. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De export steeg in oktober met 8,5 procent op jaarbasis, na een plus van 2,9 procent in september en 1,3 procent in augustus.

Er werden in oktober vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen ongunstiger was.