Avantium vindt nieuwe klant

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft in Monosuisse een afnemer voor PEF gevonden. Dit maakte Avantium maandagmorgen bekend zonder financiële details te geven. De PEF zal worden geproduceerd door Avantium in zijn geplande FDCA-fabriek in Delfzijl. Avantium verwacht de productie in Delfzijl, waar de bouwwerkzaamheden nu bezig zijn, te kunnen starten in 2024. Monosuisse zal PEF kopen voor gebruik in monofilamentgarens, die in een breed scala van industriële toepassingen kunnen worden gebruikt. Bron: ABM Financial News

