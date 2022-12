Valuta: markten maken zich op voor 'super central bank week'

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkten maken zich op voor 'super central bank week', waarbij in een tijdsbestek van 2 dagen liefst vijf centrale banken met hun rentebesluit komen. Woensdag is het de beurt aan de Amerikaanse Federal Reserve en donderdag volgen de Noorse en Zwitserse centrale bank, de Bank of England en de Europese Centrale Bank.

Dat komt niet heel vaak voor, aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

"Ook de timing van dit fenomeen is bijzonder zo net voor de kerstvakantie", aldus de marktkenner. Richting de kerst droogt de liquiditeit steeds verder op, volgens Derks.

"Over het algemeen profiteert de dollar tegen het eind van het jaar van extra vraag door het oppoetsen van de balans en zie je dat de overnight rentes op dollars fors kunnen oplopen tot soms boven de 20 procent als we de jaarultimo passeren", aldus de valutaspecialist.

Kijkend naar de rentebesluiten van volgende week verwacht Derks geen verrassingen.

"Voor de 3 grote: Fed, ECB en BoE zijn 50 basispunten verhoging in geprijsd", aldus de marktkenner.

Mogelijk verrast de ECB toch met een verhoging van 75 basispunten. "Het zou zomaar eens de konijn uit de hoge hoed kunnen worden, aangezien de ECB de laatste tijd wat meer hawkish klinkt", aldus Derks.

Volgens de valutaspecialist is de inflatie in de eurozone nog steeds veel te hoog en is de economie nog niet in een recessie beland.

"Dat is een reden waarom de ECB ervoor zou kunnen kiezen de rem nog even stevig in te trappen, om later in 2023 de teugels wat te kunnen laten vieren", stelt Derks.

Mocht Lagarde een kerstverrassing in petto hebben, met een verhoging van 75 punten, dan kan de euro/dollar "voor de kerst nieuwe hoogtepunten gaan neerzetten" en kan de 1,06 dollar sneuvelen, denkt Derks.

Volgens de marktkenner van iBanFirst zit de Bank of England "in een lastiger pakket" omdat de Britse economie het al langer zwaar heeft en een langdurige recessie ingaat terwijl de inflatie op recordhoogte staat.

"Waarschijnlijk zal de BoE de rente wederom verhogen met 0,5 procent om de inflatie te bestrijden. De hoge rente is mijns inziens de enige reden waarom het Britse pond nog op dit niveau staat, alle signalen staan voor de VK op rood en dus verwacht ik dat het pond komende tijd zal verzwakken tegenover de euro", aldus Derks. Mocht de ECB verrassen, dan zal de euro/pond koers mogelijk richting de 0,88 gaan begin 2023.