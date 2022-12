EU-landen blijven twisten over prijsplafond gas - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Een voorstel van de Europese Commissie om een prijsplafond voor gas in te stellen blijft een twistpunt, nu 12 lidstaten van de Europese Unie een aanzienlijk lagere prijslimiet willen. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag. Het prijsplafond heeft als doel om de energiekosten voor huishoudens en bedrijven in toom te houden. De Commissie wil het prijsplafond vaststellen op 275 euro per megawattuur, maar onder meer België, Italië, Griekenland en Polen eisen een lagere prijslimiet, aldus Bloomberg. Anonieme EU-diplomaten meldden aan het persbureau dat de coalitie genoeg stemmen heeft om een akkoord te blokkeren als niet aan haar eisen wordt voldaan. Bron: ABM Financial News

