Video: belegger moet kijken naar afgestrafte aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Afgestrafte aandelen bieden beleggers kansen. Dit zegt Bob Homan, Hoofd ING Investment Office, voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "Zoals chipmaker Nvidia", aldus Homan. Maar ook industriële bedrijven die actief zijn in de duurzame transitie vindt Homan interessant. Beleggers moeten dan denken aan namen als het Franse Schneider, het Duitse Siemens en het Amerikaanse Eaton. Op het Damrak vindt Homan, met in het achterhoofd dat de wat duurdere groeiaandelen weer terugkomen, Universal Music Group "een heel aardig aandeel". UMG is volgens de expert van ING niet goedkoop, maar het groeit wel en is redelijk recessiebestendig. "Muziek blijven de meeste mensen wel afspelen." Verder blijven ook halfgeleiderbedrijven interessant, ondanks het recente koersherstel van aandelen zoals ASML. Hier moet de belegger wellicht 'buy the dip' spelen in 2023. Klik hier voor: belegger moet kijken naar afgestrafte aandelen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.