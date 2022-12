Video: aandelen en obligaties bieden kansen in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) 2023 wordt een jaar van economische groeivertraging, maar aandelen én obligaties bieden desondanks kansen. Dit licht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5 toe. "Het zal een moeilijk jaar zijn op economisch vlak, misschien geen recessie maar wel een vrij lage groei". Toch zouden de financiële markten het relatief beter kunnen doen, denkt Juvyns, na de zware afstraffing in 2022, waardoor de waarderingen nu een stuk aantrekkelijker zijn. De bedrijfswinsten zullen volgend jaar dan wel dalen, maar dat is ook grotendeels ingeprijsd, volgens de expert van JPMorgan. "We adviseren een defensieve blootstelling aan aandelen, bijvoorbeeld met dividendaandelen" Ook zijn obligaties volgens Juvyns de komende periode interessant en mogen gekocht worden in de portefeuille. Klik hier voor: aandelen en obligaties bieden kansen in 2023 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.