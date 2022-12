Olieprijs blijft dalen

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gedaald. Bij een settlement van 71,02 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI-olie zelfs 11 procent goedkoper.

"De vraagkant blijft bearish te midden van de mondiale economische vertraging, een verhoogd recessie risico in de EU en VS en aanhoudende zorgen over de groei in China", schreven analisten van Fitch Solutions.

De olieprijzen daalden deze week scherp, terwijl het prijsplafond op Russische olie van de G7 inging, net als een importverbod vanuit de EU. Ondertussen kondigde China een versoepeling van de coronamaatregelen aan.

Donderdag veerde de olieprijs even op nadat bekend werd dat een olielek was geconstateerd in de Keystone-pijpleiding in de VS. Vrijdag was de pijplijn, die olie transporteert van Canada naar de Golfkust in Texas, nog afgesloten, volgens Reuters.

Volgens Anas Alhajji van Energy Outlook Advisors zal de sluiting van de pijpleiding naar verwachting resulteren in lagere voorraden in Cushing, Oklahoma.