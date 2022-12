AEX terughoudend voorafgaand aan belangrijke renteweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Bij een slotstand van 724,17 punten op vrijdag verloor de AEX rond een procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 731,04 punten, toen een winst van ruim een procent.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx blijkt uit het technisch beeld voor de AEX dat de vermoeidheid toeslaat.

"We verwachten een aanhoudende volatiele markt tijdens een schokkerige overgangsperiode", voegde CIO Mark Haefele van UBS toe. Hij wees op de aankondiging uit China, waar coronamaatregelen eindelijk worden versoepeld.

"De definitieve heropening van de Chinese economie verwachten we in het derde kwartaal van 2023", aldus de marktkenner.

Het nieuws uit China woog afgelopen week niet op tegen de rentevrees die zo nu en dan weer de kop opsteekt. De nieuwste banencijfers uit de Verenigde Staten creëerden twijfels over het rentepad van de Federal Reserve. De markt hoopt op kleinere rentestappen van de centrale bank, nadat voorzitter Jerome Powell daarop leek te hinten.

"In het algemeen zijn beleggers dezer dagen alleen maar bezig met de rente en inflatie. Over de onzekere economische vooruitzichten nemen ze een afwachtende houding aan", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets gaat men nu uit van een renteverhoging door de Federal Reserve van 50 basispunten volgende week, maar is er nog onduidelijkheid over wat er in januari gebeurt.

De Amerikaanse producentenprijzen toonden vrijdag een iets sterkere stijging op maandbasis dan verwacht. Op jaarbasis was er echter een duidelijke groeivertraging te zien.

Volgenden week volgen nog de consumentenprijzen in de VS op dinsdag, waarna de Fed op woensdag zijn rentebesluit bekendmaakt. Donderdag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank en de Bank of England. De markt hoopt van alle centrale banken vooral inzicht te krijgen in het beleid voor 2023. ABN AMRO en Rabobank denken dat alledrie centrale banken volgende week de rente met 50 basispunten verhogen.

Europese inkoopdata lieten afgelopen week een krimp zien voor de dienstensector in november. Econoom Chris Williamson van S&P Global ziet een grotere kans op een recessie in de eurozone, maar de economische terugval blijft beperkt.

In de VS was het beeld voor de dienstensector gemengd. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde een krimp, wat volgens Williamson een tijdig signaal is dat de gezondheid van de Amerikaanse economie verslechtert. De inkoopmanagersindex van ISM liet in november juist een sterkere groei zien in de dienstensector.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0544 en daarmee vrijwel stabiel op weekbasis.

WTI-olie werd op weekbasis zo'n 10 procent goedkoper.

OPEC+ maakte afgelopen zondag bekend dat het zijn productieafspraken handhaaft, waar eerder werd gedacht dat het kartel de productie mogelijk zou verhogen, met het oog op de Europese olieboycot en het prijsplafond op Russische olie die sinds begin deze week van kracht zijn.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Prosus, met een winst van ruim 4 procent op weekbasis. Prosus wil verder groeien en ook op lange termijn waarde blijven creëren voor aandeelhouders. Deze boodschap had de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak afgelopen week tijdens zijn beleggersdag.

JPMorgan Research tipte Ahold Delhaize afgelopen week als de meeste evenwichtige beleggingen onder de Europese foodretailers. Het koersdoel ging wel omlaag, maar het advies bleef Overwogen. Ahold Delhaize steeg bijna 1,5 procent op weekbasis.

Bank of America blijft positief over Shell en handhaaft het koopadvies, omdat de energiereus kan profiteren van de aanwezigheid in Azië, werd afgelopen week duidelijk uit een analistenrapport. Het aandeel verloor toch zo'n 3,5 procent op weekbasis.

Een meerderheid van de index leverde afgelopen week terrein in, met de grootste verliezen voor de aandelen van Adyen, Just Eat Takeaway en Philips, die 5 tot 6,5 procent daalden.

In de AMX won ABN AMRO bijna 4 procent op weekbasis, na een gunstig rapport van Credit Suisse, waarin ABN AMRO samen met ING werd genoemd als sectorfavoriet. ING verloor een half procent op weekbasis.

Inpost ging aan kop in de Midkap met een plus op weekbasis van bijna 5 procent.

Fagron steeg ruim 2 procent op weekbasis. De bekende belegger Geert Schaaij tipte het aandeel aan zijn lezers. "Momenteel doet zich een mooie kans voor om tegen een relatief lage waardering een belang te nemen in een defensief groeibedrijf."

JDE Peet's verloor afgelopen week bijna 3 procent. Barclays zette een koopadvies op het aandeel. De winstgevendheid van de koffiespecialist zal vanaf 2024 aanzienlijk verbeteren, denkt de Britse bank.

Basic-Fit en Galapagos stonden afgelopen week het meest onder druk in de AMX, met verliezen van ruim 6 procent.

In de AScX won ForFarmers dik 3 procent. Het veevoederbedrijf houdt op 17 januari 2023 een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die wordt gehouden in verband met de voorgenomen benoeming van Theo Spierings tot CEO van ForFarmers.

Sligro steeg ruim 1,5 procent. ING denkt dat Sligro de omzet in België de komende jaren flink kan opvoeren, na de overname van 9 Metro-winkels voor 47 miljoen euro.

B&S Group verloor bijna een procent op weekbasis, nadat het reageerde op enkele vragen die aandeelhouders hadden gesteld. Het is onrustig bij B&S sinds grootaandeelhouder Willem Blijdorp B&S van de beurs probeerde te halen, maar in die poging botste met de raad van commissarissen. Blijdorp eist volgende week het vertrek van Jan Arie van Barneveld, de voorzitter van de raad van commissarissen van B&S, tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Fastned ging aan kop met een plus van meer dan 4 procent, terwijl Ebusco hekkensluiter was, met een verlies van bijna 9 procent. TomTom daalde ruim 7 procent op weekbasis.