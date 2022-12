Kabinet kijkt naar nieuwe LNG-terminals Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het kabinet werkt aan de voorbereiding voor het vullen van de gasopslagen om volgende winter voldoende gas te hebben en kijkt ook naar twee initiatieven om vanaf 2024 nieuwe LNG-terminals in Nederland te realiseren. Dit werd vrijdag bekend. Het vuldoel voor de winter van 2023/2024 is minimaal 90 procent, wat conform de Europese afspraken is. Dit is goed voor circa een derde van het nationaal verbruik, maar wordt ook gebruikt door andere Europese landen, aldus het kabinet. Voor dit jaar werden de gasopslagen voor 93 procent gevuld. Verder krijgt Energie Beheer Nederland ook volgend jaar de opdracht om gasopslag ‘Bergermeer’ gedeeltelijk te vullen en moeten zij gas, dat dit jaar is opgeslagen in Bergermeer, laten zitten tot het eerste kwartaal 2024. "Zo blijft er meer gas in voorraad en hoeft er minder te worden bijgevuld", aldus het kabinet. Verder verkent het kabinet een subsidiemaatregel voor gasopslag Bergermeer waarmee het risico van een negatieve spread voor de vullende partijen wordt afgedekt. "Voor Nederlands grootste opslag ‘Norg’ vindt nog overleg plaats hoe de opslag verder gevuld kan worden, bovenop de bestaande afspraken", aldus het kabinet. Voor import, van onder meer LNG, werkt Nederland in EU-verband samen aan een actieplan voor gezamenlijke inkoop. Daarbij wordt ook gekeken naar meer lange termijn contracten om gasvolumes voor een langere periode zeker te stellen voor Europa De importcapaciteit voor LNG is dit jaar verdubbeld van 120 naar 240 TWh/jaar door de opening van de Eems Energy Terminal (EET) in de Eemshaven en door uitbreiding van de GATE-terminal in Rotterdam, aldus het kabinet. EET kan nog verder worden uitgebreid tot maximaal 90 tot 100 TWh/jaar. Ook GATE werkt aan een uitbreiding, van 160 naar 200 TWh/jaar vanaf 2026. Bron: ABM Financial News

