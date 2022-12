Futures VS licht in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurs lijkt vrijdag met winst van start te gaan. Futures op de S&P noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,4 procent hoger te openen. Op de Amerikaanse agenda staan vanmiddag de producentenprijzen en het consumentenvertrouwen. Voor de producentenprijzen wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,2 procent. "Het gehele jaar heeft de inflatie het beurssentiment bepaald, en dat zal vermoedelijk nog wel even zo blijven", voorzien analisten van Lynx. Volgende week woensdag staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda. Een dag later volgen de Europese Centrale Bank en de Bank of England. ABN AMRO en Rabobank verwachten dat alle drie kiezen voor een renteverhoging met 50 basispunten. De euro/dollar handelt op 1,0554 en de Amerikaanse tienjaarsrente staat op 3,486 procent. Olie wordt vrijdag iets duurder. Bedrijfsnieuws Broadcom behaalde in het afgelopen kwartaal hogere resultaten en boekte over heel het boekjaar 2022 een recordomzet. Voor het lopende kwartaal rekent Broadcom op een omzet van circa 8,9 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van 16 procent. Broadcom verhoogde donderdag het kwartaaldividend met 12 procent naar 4,60 dollar per aandeel. Het aandeel lijkt vrijdag bijna 4 procent hoger te openen. Slotstanden De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent tot 3.963,51 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.781,48 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op een slotstand van 11.082,00 punten. Bron: ABM Financial News

