Philips voert licht hogere AEX aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX krap 0,4 procent op 722,38 punten.

Beleggers doen het vanochtend rustig aan, na enkele verliesdagen aan het begin van de week. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING maken beleggers zich zorgen over een aanstaande recessie. "In ieder geval in Europa en waarschijnlijk ook in de VS", aldus Wiersma.

"Zolang het niet meer wordt dan een 'technische recessie' waarbij de werkloosheid laag blijft, is er voor veel bedrijven en consumenten weinig aan de hand. En zelfs als de bedrijfswinsten dalen, hoeft dat niet dramatisch uit te pakken voor beleggers", zo stelde de expert van ING, wijzend op onderzoeken waaruit blijkt dat er geen correlatie is tussen de winstgroei van bedrijven uit de S&P 500 en het rendement in dat betreffende jaar. "De verwachte winstgroei zegt vrijwel niets over de verwachte koersrendementen. Het is vrijwel slechts de verandering van de waardering die op een horizon van een jaar bepalend is voor het rendement", aldus Wiersma.

Vrijwel de gehele koersdaling van wereldwijde aandelen dit jaar is volgens ING het gevolg van een lagere koerswinstverhouding en niet van een verandering van de winstgroeiverwachting voor de komende twaalf maanden. "Die lagere waardering is weer het gevolg van de opgelopen kapitaalmarktrente."

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijft de markt zich vooral richten op de rentebesluiten van de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Beleggers proberen volgens Hewson vooral een beeld te krijgen van de renteontwikkeling in 2023. Ook komen er belangrijke inflatiecijfers, uit zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten.

"De laatste inflatiecijfers over oktober lieten zien dat de inflatie in de VS heeft gepiekt, waardoor de rentes en de dollar flink terugliepen", aldus de expert van CMC Markets. "De grote vraag is nu of deze trend zich kan doorzetten bij een Amerikaanse centrale bank die vooralsnog bovenop de inflatie blijft zitten en een dienstensector die laat zien dat de economie wat veerkrachtiger blijkt dan aanvankelijk gedacht."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,05587. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot ruim 72 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met 1,7 procent koerswinst. Shell verloor 0,4 procent. Het aandeel staat al enkele dagen onder druk door de sterk gedaalde olieprijs.

In de AMX won ABN AMRO 3,9 procent, na een gunstig rapport van Credit Suisse, waarin ABN AMRO samen met ING werd genoemd als sectorfavoriet. InPost schreef 2,9 procent bij. Fugro leverde juist 1,1 procent in.

In de AScX won Kendrion 1,1 procent. Azerion gaf 2,4 procent prijs.