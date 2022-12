Credit Suisse zet ABN Amro op kooplijst

ABN gaat ons eindelijk veel vreugde brengen. Intrinsieke waarde ligt op zo’n €22, maar werd geplaagd (laten we het zomaar noemen) door crisis en lijken die uit kast vielen, waardoor de koers zelfs onder de €10 belandde.

Intussen is ABN afgeslankt tot een zeer solide binnenlandse bank met veel overtollig kapitaal op de balans.

De lijken zijn begraven ( op één na: het dividendstrippen in Duitsland; dit loopt nog); witwascontrole (taak justitie, maar ja…) schijnt te voldoen aan de regels van DNB.

Verlies is omgebogen in winst. Rentebaten gaan komen jaar lekker omhoog en reorganisaties worden verder doorgevoerd.

Kosten/baten-ratio gaat nu eindelijk de goede kant op. Ik ruik stijgend dividend/kapitaalterugbetaling/inkoop eigen aandelen.



Zodra Kaag eindelijk het overheidsaandeel onder de 50% brengt, verwacht ik flinke interesse van grote investeerders (BNP rammelde al eens aan de deur), gezien het geringe risico van deze binnenlandse bank met veel gratis geld op de balans die bovendien marktleider is op de hypotheekmarkt.