Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel AkzoNobel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 75,00 naar 79,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van de zakenbank. Jefferies stelde daarin dat AkzoNobel kan profiteren van het verschil tussen de verkoopprijzen die het hanteert en de prijzen die het betaalt voor zijn grondstoffen, ook als de verkoopvolumes onder druk staan. De analisten van de zakenbank denken verder dat AkzoNobel een rol kan spelen in een eventuele sectorconsolidatie. De koers van het aandeel AkzoNobel noteerde vrijdag op een vlak Damrak 0,5 procent hoger op 64,88 euro. Bron: ABM Financial News

